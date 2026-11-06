https://news.day.az/azerinews/1872631.html Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyalar üzrə daimi ofis yaradıb Avropa Komissiyası (AK) öz strukturunda Rusiyaya qarşı sanksiyalar üzrə ilk daimi ofis yaradıb. Bu barədə AK-nin nümayəndəsi Şivon Makqari Brüsseldə keçirilən brifinqdə bildirib.

Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyalar üzrə daimi ofis yaradıb

Azərbaycanca, 6 ноября 2026 18:52 (UTC +04:00) 80
Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı sanksiyalar üzrə daimi ofis yaradıb

Avropa Komissiyası (AK) öz strukturunda Rusiyaya qarşı sanksiyalar üzrə ilk daimi ofis yaradıb.

Bu barədə AK-nin nümayəndəsi Şivon Makqari Brüsseldə keçirilən brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, ofis sanksiyaların siyasi səviyyədə hazırlanmasından onların praktiki tətbiqinə və yayınma hallarına qarşı mübarizəyədək bütün proseslərə cavabdeh olacaq.

 

Makqari Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketinin hazırlanması üzərində işin davam etdiyini təsdiqləsə də, onun təqdimat tarixini açıqlamayıb.

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə Aİ-nin sanksiyalarının həddi olmadığını və yeni məhdudiyyətlərin getdikcə daha çox Aİ ölkələrinin öz maraqlarına zərbə vurduğunu bildirib.

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