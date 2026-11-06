“Alphabet” “Qualcomm” şirkətində yarım milyard dollarlıq pay əldə edib
Bu ilin 3-cü rübündə "Alphabet" şirkəti uzunmüddətli tərəfdaşı olan "Qualcomm" şirkətinin səhmlərində təxminən 548 milyon dollar dəyərində iştirak payı əldə edib.
AZƏRTAC "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu investisiya smartfon bazarında son dövrlərin ən ciddi geriləmələrindən birinin yaşandığı şəraitdə çip istehsalçısının məlumat mərkəzləri sektoruna genişlənmək səylərinə dəstək verib.
Bununla yanaşı, "Qualcomm"un səhmləri 3 faiz bahalaşıb.
"Qualcomm"un istehsal etdiyi çiplər uzun müddətdir ki, "Google"un "Android" əməliyyat sistemi ilə çalışan, demək olar ki, bütün aparıcı smartfon modellərində istifadə olunur. Son dövrlərdə şirkətlər "Qualcomm" ilə bu şirkətin prosessorları əsasında çalışan "Googlebook" adlı yeni premium noutbuk seriyasının hazırlanmasında da əməkdaşlıq ediblər.
"Alphabet"in "Qualcomm"da pay əldə etməsi sonuncunun süni intellekt infrastrukturuna artan tələbat fonunda bu sahənin əsas təchizatçılarından birinə çevrilmək məqsədilə yeni formalaşmaqda olan məlumat mərkəzləri biznesini genişləndirmək səylərini artırdığı dövrə təsadüf edir.
Son bir il ərzində "Qualcomm" bulud xidmətləri göstərən şirkətlərə xüsusi təyinatlı süni intellekt prosessorlarını təklif etməklə bu bazarda mövqelərini gücləndirməyə çalışıb. Bu proses şirkətlərin öz çiplərini daxili imkanları hesabına hazırlamağa üstünlük verdiyi və "Nvidia"nın yüksək qiymətli məhsullarına alternativ axtardığı bir vaxta təsadüf edir.
"Qualcomm" 2029-cu ilədək məlumat mərkəzləri üçün istehsal etdiyi çiplərin satışından əldə olunan gəlirin 15 milyard dollara çatacağını gözləyir. Şirkət sentyabr ayında "Amazon"la da müqavilə imzalayıb. Bu razılaşma ilə "Amazon" 60 milyard dollarlıq süni intellekt məlumat mərkəzləri üçün çiplər və əlaqəli məhsullar almaq imkanı əldə edib. Eyni zamanda, "Amazon"a "Qualcomm"un səhmlərini almaq hüququ verən variantlar da təqdim olunub.
"Microsoft" və "Meta" kimi digər iri texnologiya şirkətləri də məlumat mərkəzləri üçün prosessorların sifarişi ilə "Qualcomm"un bu istiqamətdəki təşəbbüslərini dəstəkləyiblər.
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