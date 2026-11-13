https://news.day.az/azerinews/1874174.html Kuryer motosikletlə məktəblini vurdu - VİDEO Abşeronun Masazır qəsəbəsində motosiklet məktəblini vurub. Milli.Az xəbər verir ki, hadisə anının görüntülərü sosial şəbəkələrdə yayılıb. İddia edilib ki, motosiklet sürücüsü məktəblini qəsdən vurub. İnsidentlə bağlı ərazi polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.
Kuryer motosikletlə məktəblini vurdu - VİDEO
Abşeronun Masazır qəsəbəsində motosiklet məktəblini vurub.
Milli.Az xəbər verir ki, hadisə anının görüntülərü sosial şəbəkələrdə yayılıb.
İddia edilib ki, motosiklet sürücüsü məktəblini qəsdən vurub.
İnsidentlə bağlı ərazi polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.
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