https://news.day.az/azerinews/1875711.html Prezident İlham Əliyev Hanoyda Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-də Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının qurucusu Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məqbərənin qarşısında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev Hanoyda Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 20-də Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının qurucusu Ho Şi Minin məqbərəsini ziyarət edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məqbərənin qarşısında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev Ho Şi Minin xatirəsinə ehtiramını bildirib, məqbərənin önünə əklil qoyub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре