Мой Азербайджан! Премьера клипа Эмина Агаларова и Максима Фадеева - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин и российский композитор и певец, музыкальный продюсер, режиссёр и актёр Максим Фадеев представили премьеру клипа "Мой Азербайджан", сообщает Trend на официальную страницу EMINa, передает Day.Az.

Идея создания такого дуэта возникла у артистов спонтанно. Максим Фадеев уже выступал в роли автора музыки и слов для песен EMIN'а: "Давай найдем друг друга", "Прости, моя любовь", "Я не могу сказать", - но на этот раз EMIN уговорил Максима спеть композицию дуэтом. В этой работе музыкантам удалось отобразить одинаково теплое отношение к родине и дому, выходящее за рамки определенного города или страны.

Совсем скоро, 16 февраля, Максим Фадеев даст свой первый сольный концерт в Баку, и эта песня стала для него особенной по многим причинам. "Я - советский человек. И это главное определение. Я родился в СССР и люблю Азербайджан, так же, как люблю Россию и свой родной город. Для меня это одна страна, где живут разные, но дорогие мне люди. Я был и в Баку, и в каждой республике. И воспринимаю это как одну огромную и любимую мной страну. И всех людей считал и считаю земляками, только говорят они на разных языках. Когда мой друг EMIN попросил меня написать эту песню и исполнить дуэтом - я был счастлив сделать это вместе с ним. Это особенная песня для меня. МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН", - рассказывает Максим Фадеев.

"Когда оказываешься с Максимом Александровичем в студии, ты понимаешь, что сейчас присутствуешь при создании чего-то уникального. Он садится за инструмент, закрывает глаза, кладет руки на клавиши, немного запрокидывает голову и одновременно начинает играть и петь...Это волшебство, которым владеет только он. В эту песню он вложил свое сердце, и она пронизана духом Максима Фадеева. Мы с нетерпением ждем его концерта в Баку, и я обязательно буду там! Поскольку это второй сольный концерт Максима впервые за 25 лет (после Москвы), я очень рад, что он проходит именно в моем родном городе", - рассказал EMIN.

Автор музыки - Максим Фадеев, слов - Максим Фадеев, Ольга Серябкина, режиссёр - Юрий Ярушников, оператор - Михаил Соловьёв, монтаж - Антон Павлов, производство - XO Studio.