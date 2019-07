Художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" (100 лет славной жизни) вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля The Green Mountain Christian Film Festival, который пройдет в Баптистском братстве (церкви) (The Baptist Fellowship of Randolph) Рэндольфа, американского штата Вермонт. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов.

Христианский кинофестиваль "Зеленая гора" пройдет 18 и 19 октября.

Картина повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823 - 1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, который внес бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Образ Гаджи Зейналабдина Тагиева воплотил Аждар Зейналов.

Напомним, что ранее художественный фильм Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) также вошел в конкурсную программу The Green Mountain Christian Film Festival. Фильм снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер - Адиль Гуламов, оператор - Таир Самедоглу. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее успешно представлен в около тридцати международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерланды, Мексике, России, Германии и т.д..

Имя Гаджи Зейналабдина Тагиева золотыми буквами вписано в историю. Он делал щедрые пожертвования женской русской школе "Святая Нина", на ремонт мечетей Кавказа, Дагестана, Астрахани, на благоустройство Бакинского кладбища. Рукой Гаджи Зейналабдина был заложен первый камень в фундамент мечети "Тязя Пир", и ему же принадлежала честь завершить ее строительство. Гаджи Зейналабдин вносил огромные суммы в пользу детей-сирот, больных женщин и вдов, жертвовал деньги коммерческому училищу и для обучения мусульманских детей, отправлял талантливую азербайджанскую молодежь на учебу в университеты и институты вузы Москвы, Казани, Петербурга, Европы. В 1883 году построил на свои средства здание Драматического театра. При его поддержке было воздвигнуто здание Кафедрального собора Святых Жен Мироносиц, он также пожертвовал значительные средства на строительство Александро-Невского собора, который был третьим по величине православным собором в Российской империи (Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи).

В 1895 году Гаджи Зейналабдин Тагиев основал в Мардакянах Школу садовников и цветоводов и заложил опытную рощу. В 1899 заключил договор с иностранной фирмой на 25 тысяч золотых рублей, и пригласил известного инженера Линдлея. Результатом этого стал знаменитый шолларский водопровод, которым до сих пор пользуются бакинцы.

Он лично контролировал строительство всех своих домов, проложил шоссейную дорогу из Баку до нефтепромысла в Биби-Эйбате и затем удлинил ее до Биби-Эйбатской мечети, создал Акционерное общество нефтепровода "Баку - Батуми", вместе с пятью другими капиталистами создал Акционерное общество конно-железных дорог, построил хлопчатобумажную фабрику, а также мечеть для рабочих и школу для их детей, открыл аптеку и медпункт. Через несколько лет бязь с тагиевской фабрики пошла во все мусульманские страны - ее покупали для погребения покойников, делали одежду для паломничества в Мекку, Кербелу, Хорасан, потому что эта бязь была выткана на фабрике мусульманина руками правоверных.

От азербайджанского берега Каспия до Махачкалы раскинулись рыбные промыслы Тагиева и завод по производству икры. В 1895-1901 годах по проекту польского архитектора И. Гославского, выстроил в центре Баку большой дворец, где он жил со своей семьей. Теперь здесь располагается Музей истории Азербайджана.

Гаджи Зейналабдин имеет большие заслуги в области книгоиздания - по его инициативе кази Мирмагомед Керим перевел на азербайджанский язык Коран, а затем меценат заказал в Лейпциге арабский шрифт, и Коран был напечатан. Он внес огромный вклад в развитие образования - он открыл первую в мусульманском мире школу европейского типа для девушек. Сейчас здесь размещается Институт рукописей Академии наук Азербайджана.

Тагиев имел немалые заслуги перед Российской империей: своими благотворительными делами он способствовал развитию просвещения и культуры, способствовал претворению в жизнь многих полезных начинаний. Поэтому по высочайшему указу ему был присвоен чин действительного статского советника. Этот чин равнялся генерал-майору и контр-адмиралу и давал право на потомственное дворянство. Он протягивал руку помощи не только своим согражданам. Он помогал интеллигенции в Иране, Индии, Пакистане, Египте и Турции.

