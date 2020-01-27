https://news.day.az/culture/1197553.html В Баку прошел вечер памяти Рашида Бейбутова - ФОТО

В Баку прошел вечер памяти Рашида Бейбутова - ФОТО

Культура, 27 января 2020 17:28 566

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер памяти, посвященный 105-летию великого эстрадного и оперного исполнителя, лауреата Государственных премий и орденов, народного артиста СССР Рашида Бейбутова, организованный VTB Bank (Азербайджан), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были видные общественные деятели и бизнесмены, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев рассказал о жизни и творчестве выдающегося исполнителя, который во всем мире пропагандировал национальную музыку, его талант не имел границ, он был удостоен самых высоких наград, а имя золотыми буквами вписано в историю культуры. Репертуар Бейбутова был очень разнообразным. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и песни других народов. Рашид Бейбутов является настоящим и неугасаемым представителем Азербайджана в мире. Рашид Бейбутов побывал на гастролях в Болгарии, Венгрии, Италии, Индии, Китае, Сирии, Турции, Египте, Иордании, Иране, Ираке, Финляндии, Польше и в странах Латинской Америки, везде начиная и заканчивая свои концерты песней "Азербайджан". Рашид Бейбутов также снялся в нескольких художественных фильмах. Достаточно вспомнить, что произведение великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" было экранизировано 4 раза, но самым популярным считается фильм 1945 года с участием легендарного Рашида Бейбутова в главной роли. Фильм оказался настолько удачным, что был дублирован на 86 языков, обошел 136 стран мира, и по кассовому сбору опередил самые знаменитые фильмы Голливуда.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил, что за 10 лет своей деятельности в Азербайджане банк провел ряд общественно значимых социальных проектов, также направленных на пропаганду культуры страны. Гостям был презентован календарь со знаменательными событиями из творчества Рашида Бейбутова.

В концертной программе выступили народные артисты Гюльянаг Мамедова, Салман Гамбаров, заслуженные артисты Айгюн Зейналова, Фахри Кязым-Ниджат, Айнур Искендарова и другие артисты, исполнившие песни из репертуара Рашида Бейбутова.

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