Риад Маммадов придумал и записал уникальный проект во время самоизоляции

30 июня пианист Риад Маммадов представит проект You are an island, придуманный и записанный музыкантом во время самоизоляции весной 2020 года. Он будет выпущен в формате коллекционной виниловой пластинки.

Как сообщил Day.Az Риад Маммадов, проект, получивший название You are an island, включает три произведения. Две фортепианные пьесы Риада Маммадова Aurora и Eventide, а также эмбиент-композицию Eternity. Это работа-размышление, попытка зафиксировать момент и рассказать о своем восприятии изоляции и времени, неожиданно объединившем весной этого года весь мир. В композициях можно услышать внешние звуки - например, тиканье часов или скрип стула. Они отражают размышления музыканта о тишине и обособленности, отстраненности от внешнего мира.

"Я понял, что хочу зафиксировать момент, эту атмосферу, которая, надеюсь, никогда не повторится. Ситуацию полной изоляции. Окружившую меня тишину. Но что такое тишина? Нас всегда сопровождают какие-то звуки, шорохи, уличный шум. И тишину мы понимаем только тогда, когда она нарушается. Звуки часов, расстроенный инструмент, который стоит у меня дома, мое собственное дыхание. Все эти звуки вошли в музыку, они тоже стали частью момента. Как и у всех нас, моя жизнь вдруг резко изменилась. Репетиции и концерты, а вместе с ними остальные планы, отменились, не нужно было просыпаться и сразу куда-то бежать. На протяжении нескольких месяцев я был дома один. Мои мысли, чувства и переживания нашли отражение в этой работе. Всегда важно не просто записать пластинку, но понять, для чего ты это делаешь. Мне хотелось запомнить это время, а вместе с тем определить начало, добраться до природы музыки и природы вещей. Появилось время, чтобы ответить на самые важные вопросы. Это очень личная фиксация тишины, которая образовалась вокруг всех нас в период карантина. И я очень благодарен моему другу и наставнику Вангелино Курентзису, который поддержал эту идею и помог мне в реализации этого проекта", - рассказал Риад Маммадов.

Виниловая пластинка You are an island стала третьим проектом Риада Маммадова в этом году. В апреле 2020 года он выпустил сингл "В ожидании Азизы" в жанре джаз-мугам и дебютный мини-альбом "Суррогатные мечты II", в котором звучат произведения Чайковского, Шопена и Дебюсси.

Биографическая справка: Риад Маммадов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности "фортепиано", а также теоретическую аспирантуру как музыковед. Выступал на международных фестивалях в России, Бельгии, Канаде, Франции и Азербайджане, играл с оркестром musicAeterna Теодора Курентзиса, Канадским камерным Niagara Silkway, Münchner Philharmoniker и другими. Гастролировал с циклом концертов грузинской певицы Миранды Мирианашвили. Ведет педагогическую деятельность. Выступил автором научных статей и публикаций по систематизации жанров в современном музыкальном искусстве Азербайджана, автор термина "гибридные жанры".