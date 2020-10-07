Оскверненные армянами музеи Карабаха ждут своих освободителей

27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении с нескольких направлений подвергли обстрелу населенные пункты, а также военные позиции Азербайджана, что привело к потерям и ранениям среди военнослужащих и мирного населения. Азербайджанская сторона с целью самообороны и очищая свою территорию от незаконного иностранного военного присутствия, начала контрнаступательную операцию. В результате успешных действий были очищены от врага ряд населенных пунктов и стратегических высот в Карабахе и прилегающих территориях.

Сегодня весь азербайджанский народ во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым сплотился в священном деле восстановления территориальной целостности своей страны.

И мы, сотрудники музеев с большим воодушевлением восприняли новости об успешном продвижении азербайджанской армии. Победные вести с фронта вселяют в нас надежду, что тысячи беженцев и вынужденных переселенцев вернутся в свои дома. Но есть еще один важный аспект начавшегося освобождения наших земель, который хотелось бы особо отметить: победы азербайджанской армии дают нам, сотрудникам музеев республики, уверенность в том, что не только жилые, административные, общественные здания, но и музеи, культурные и исторические памятники вновь вернутся под юрисдикцию Азербайджана. А это значит, что богатая культура и история Нагорно-Карабахского региона Азербайджана после проведения реставрационных и восстановительных работ, вновь будет доступна для изучения и ознакомления гражданам республики и гостям нашей страны. Мы готовы приложить все усилия для восстановления музеев Карабаха.

А работа предстоит немалая....

Враг пытался лишить нас нашей исторической памяти - достояния, в аккумуляции и материализации которого участвовало не одно поколение азербайджанцев...

Историко-краеведческие музеи Шуши, Агдама, Кельбаджара, Зянгилана, Губадлы, Физули, Лачина, Джебраила, Музей хлеба в Агдаме, Музей каменной скульптуры в Зянгилане, Мемориальный музей Сары ашыга в Лачине...

В одной только Шуше функционировало 9 музеев, не говоря уже об архитектурных памятниках исторического и художественного значения, насчитывавших: 241 исторический памятник, 549 старинных зданий, 6 караван-сараев, 2 медресе, 2 крепости и 2 крепостных стены, дома знаменитых шушинцев - ярчайших представителей азербайджанской культуры в самых разных сферах - музыке, литературе, живописи.

Ведь не случайно, в 1977 году Шуша была объявлена городом-заповедником, включавшим в себя 17 жилых кварталов, 17 мечетей и 17 булагов. Улицы Шуши - в общей сложности 1203 м - были вымощены камнем. В 70-х годах XIX века сюда по распоряжению дочери последнего Карабахского хана, поэтессы Хуршидбану Натаван был проведен водопровод из керамических труб с горных родников Сарыбаба. После оккупации эпиграфическая надпись с именем поэтессы была выломана армянскими вандалами и сфальсифицирована. На ее месте появился армянский крест в качестве якобы памятника армянской культуры XIX века, того периода, когда в Шуше насчитывалось 95 поэтов, 16 художников- орнаменталистов, 22 исследователя и теоретика музыкального искусства, 38 ханенде, 12 переписчиков Корана, 19 каллиграфов, 18 архитекторов, 5 астрономов, 16 врачей, около 42 учителей.

На момент утраты нами Шуши, в ней находилось 9 музеев, среди которых: Музей истории Шуш, Государственный Музей истории Карабаха, Музей камня, филиал Азербайджанского Государственного музея ковра и декоративно-прикладного искусства, четыре мемориальных дома-музея - Узеира Гаджибейли, Бюль-Бюля, Мир Мовсун Навваба и Хуршуд Бану Натаван. В 1982 году по инициативе и с участием Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Шуше был открыт уникальный памятник-музей - мавзолей выдающегося карабахского поэта XVIII века Молла Панах Вагифа. После армянской оккупации города, музей был ограблен, мавзолей осквернен, от памятника остались лишь руины.

В общей сложности, более 40 тысяч экспонатов из 22 музеев, находившихся на оккупированных территориях, было вывезено армянскими завоевателями, не говоря уже о физическом уничтожении колоссального пласта исторического и культурного наследия азербайджанкой земли.

За всеми этими цифрами стоят не только реальные факты и арте-факты, но и судьбы людей, которые своими руками созидали все это наследие - археологи, геологи, селекционеры, антропологи, наконец, директора музеев, принявшие на себя удар наступавших вооруженных сил Армении и попытавшихся хотя бы что-то спасти из доверенных им исторических, природных и художественных сокровищ.

Некоторые музеи представляли собой поистине уникальные собрания. В частности, Кельбаджарский историко-краеведческий музей (являвшийся самым крупным на оккупированных территориях) содержал образцы редких пород деревьев и растений (в том числе - лекарственных), которых насчитывается до 40 тысяч видов в этой зоне. Гордостью музея были стенды с образцами минералов и камней (таких, как травертин, туф, базальт) - их богатые залежи находятся на территории Кельбаджарского района. Гордостью музея были его стены, облицованные разноцветными камнями, составлявшими изображения животных и сцен повседневной жизни. Во дворе находилась богатая коллекция древних каменных надгробий в виде баранов и лошадей.

Богатейшее наследие прошлого находилось в Агдаме и его окрестностях. Несмотря на свою относительную молодость (он был основан в XVIII веке, а статус города получил лишь в 1828 году), окрестности Агдама представляли собой огромный интерес для археологов.

В середине 1950-х годов силами Академии наук Азербайджана здесь проводились археологические раскопки, в результате которых был обнаружен некрополь "Палыдлы", относящийся к XII-XI1 векам до н.э. (конец Бронзового - начало Железного века), который специалисты атрибутируют как образец Ходжалы-Гедабекской культуры. Помимо керамической посуды, здесь было обнаружено около 600 украшений из бронзы.

Другим знаменитым древним поселением в окрестностях Агдама является Узерлик-тепе (1 пол.2-го тыс. до н.э.), которое считается первым населенным пунктом городского типа и одной из первых стоянок с монохромной расписной керамикой на Кавказе. Также, в селении Гузанлы были обнаружены захоронения, следы построек и деньги, относящиеся к Албанскому периоду.

Сейчас музеи и памятники Агдама не просто разрушены - они усиленно фальсифицируются. Армянские "ученые" проводят раскопки, "внезапно обнаруживая" здесь якобы остатки "древних армянских городов, армянской столицы Тигранокерта". Несмотря на усилия оккупационных армянских властей, не удалось замять фальсификацию в крепости Шахбулаг - одной из первых резиденций основателя Карабахского ханства Панахали хана. "Армянские горе-ученые" объявили о якобы обнаружении здесь плит с древнеармянскими надписями, но приглашенные из Европы ученые высмеяли эту попытку фальсификации, легко доказав современность надписей закопанных плит.

Как работает армянская машина по фальсификации памятников истории, можно убедиться на примере знаменитой на весь мир пещеры Азых.

Так, в 1960 году азербайджанские ученые под руководством видного археолога Мамедали Гусейнова открыли древнейшую стоянку человека в пещере Азых на берегу реки Гуручай в Карабахе. Здесь были найдены орудия труда, которым более 1,2 миллиона лет; остатки обнесенных камнями очагов и примитивного жилища, существовавшего 300 тыс. лет назад; тайник с черепами пещерных медведей. В 1968 году были найдены осколки нижней челюсти древнего человека, названного азыхантропом.

Российский академик А.Деревянко писал: "Наиболее ранние из известных находок были сделаны в районе Кура-Араксинской низменности, пещере Азых в Азербайджане. Вполне возможно, что это направление - по западному Каспию и далее на север через Северный Кавказ - и явилось основным направлением заселения Европы в целом".

По материалам из Азыха были написаны сотни научных статей, монографии, защищены диссертации. Археолог Дамир Гаджиев защитил в Москве кандидатскую диссертацию, посвященную костям азыхантропа. Защита прошла столь успешно, что ученому вместо кандидатской была присуждена докторская степень. Открытие пещеры было выдающимся научным открытием, так как в истории мировой археологии подобного рода находка являлась пятой по счету. Азербайджанскими учеными с 1960 по 1980 годы была проведена большая работа по изучению культурных слоев на площади не менее 8000 кв.м.. Археологические исследования в пещере продолжались десятилетиями, здесь побывали сотни советских и западных ученых; слепок с азыхской челюсти, наряду с другими древними находками из других стран мира, был использован при реконструкции облика молодой девушки-неандерталки, макет которой демонстрируется в Музее естественной истории в Лондоне.

Таким образом, пещера Азых была признана одной из древнейших в мире. Однако все изменилось после оккупации Карабаха и прилегающих к нему семи районов Азербайджана вооруженными силами Армении.

С.Мкртчян в книге "История и памятники архитектуры Нагорного Карабаха" писал, что будто в пещере Азых найдена "статуэтка" женщины, относящаяся к ашельской культуре, и будто одежда этой женщины очень схожа с одеждой современной армянки. Анекдотичность утверждения очевидна, если учесть, что в Азыхе найдены останки не современного человека, а переходной формы от питекантропа к неандертальцу.

Дальше машина фальсификации заработала в полную силу. Сначала переименовали само название "Азых" - ведь не может же армянский памятник носить азербайджанское наименование. Армянские "ученые", а вслед за ними и журналисты объявили, что пещера называлась "Азох" - "неспелый виноград": именно так древние обитатели якобы называли свою пещеру. На втором этапе переименования объявили, что "местные жители армяне иногда называют пещеру Вирван (Ворван) или Вирапаван, что можно примерно перевести как "обитель в яме"". Так, о пещере стали писать: "Азох-Ворванская". Сегодня ее все чаще называют "Ворванская пещера". Соседнее с пещерой село с древним азербайджанским названием Салакоты было переименовано в армянское "Драхтик". К сегодняшнему дню появились и письменные (!) свидетельства принадлежности пещеры первобытных людей армянской культуре...

В 2016 году все армянские новостные сайты запестрели информацией о том, что армянский антрополог и генетик Левон Тер-Епископосян в пещере Азых нашел 7000-летний зуб человека. В сообщении отмечается, что благодаря климатическим особенностям пещеры зуб сохранился в очень хорошем состоянии. "Результаты анализа показали, что гены наших предков совпадают с генами современных армян", - говорил Епископосян. Для "подтверждения" своей фальсификации в Карабах были приглашены "ученые" из Великобритании, США, Дании, позднее включенные МИД-ом Азербайджаном в санкционный "черный список".

За последние годы на территории Карабаха почти 100 храмам албанского периода был присвоен статус армянской церкви, в одном только 2006 году более 500 памятников в окрестностях Шуши были зарегистрированы как армянские. На основании требований Азербайджана ОБСЕ дважды - в 2005 и 2011 годах - организовывала миссии для исследования ситуации на оккупированных территориях, в ходе которых было изучено состояние исторических памятников. Эксперты подтвердили, что на оккупированных территориях арменизируются этнонимы, разрушаются исторические памятники, относящиеся к исламскому периоду.

Перечисленное - только отдельные примеры многочисленных открытий, относящихся к древнейшим периодам нашей истории, которые были сделаны учеными в результате раскопок в окрестностях Агдама. Да и памятники XVIII века, непосредственно связанные с возникновением города, свидетельствуют о наличии большой строительной и художественной культуры на этой территории. Крепости Баят и Шахбулаг, имарет, сооруженный Панахали ханом, мавзолеи и мечети, крытые каменными куполами могут быть названы в числе ярких образцов.

В этой статье я не ставлю своей целью подробно излагать историю того или иного края, находящегося сегодня под пятой оккупантов. Но на одном музее хотелось бы остановиться. Это - Музей хлеба в Агдаме, открытый в 1983 году и представлявший собой первый и единственный на тот момент в СССР музей такого рода. Для справки, небезынтересно заметить, что Агдамский Музей хлеба был вторым музеем в мире (первый аналогичный музей был открыт в Ульме, Германия, в 1955 году).

Агдамский музей был создан на территории старой мельницы, которую в дальнейшем восстановили, и на работу в музей даже был принят мельник, следивший за ее исправностью.

В музее хранились экспонаты, имевшие непосредственное отношение к производству хлеба, начиная с древнейших времен. Помимо инструментария - ручных мельниц, терок, посуды и прочего, здесь хранились обугленные зерна пшеницы, датировавшиеся 7 тыс. до н.э. К слову сказать, в музее хлеба в Цюрихе (Швейцария) самые древние образцы датируются 6 тысячелетием до н.э., а в одном из музеев Нью-Йорка демонстрируется кусочек хлеба, датирующийся 3400 годом до н.э. Наш образец был обнаружен при раскопках в местечке Чалаган-тепе близ Агдама ученым-археологом Идеалом Наримановым, а в дар музею эти зерна были преподнесены ученым-селекционером, академиком И.Д.Мустафаевым. Подтверждением того, что выращивание пшеницы и производство хлеба на территории древнего Азербайджана имеет глубокие корни, являются и лепные украшения на древних керамических сосудах, изображающие зерна пшеницы.

Надо сказать, что экспозиция музея систематически пополнялась благодаря подношениям местных жителей, которые приносили древние образцы земледельческого инструментария в дар музею. Бесценным, в этом смысле, экспонатом музея был 125-граммовый кусочек хлеба из блокадного Ленинграда, привезенный сюда Галиной Андреевной Канаевой, работавшей хлебопеком в Ленинграде и пережившей блокаду.

Помимо инструментария и древних рукописей и книг о развитии хлебопашества и хлебопечения, в Агдамском музее экспонировались мучные изделия, в том числе различные виды хлеба, традиционно выпекавшиеся в Гяндже, Нахчыване, Карабахе, Грузии, Дагестане, Самарканде. Помимо этого, здесь была весьма обширная экспозиция кухонной утвари разных эпох.

Кроме упомянутых окаменевших зерен древнейшего периода, в залах музея демонстрировались различные виды пшеницы, зерна разных сортов, хлебные карточки, выдававшиеся детям во время войны. Особый интерес и восторг у посетителей музея вызывала карта Азербайджана, выложенная из пшеничных зерен.

...Последним рабочим днем музея стало 1 апреля 1993 года. Снаряды ракетной установки "Град" попали в самый центр здания, так что в настоящее время музей и все, что хранилось в нем, полностью уничтожены. До полутора тысяч бесценных экспонатов сгорело дотла. От музея остались руины, как, впрочем, и от всего остального города.

В общей сложности, на оккупированных территориях Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов были обнаружены и хранились в различных музеях раритеты, относящиеся к палеолиту, энеолиту, бронзовому веку, железному веку, а также к античной эпохе и средним векам... Все это, поистине, достояние мирового уровня, имеющее отношение к истории всего человечества, а не отдельно взятой этнической общности.

Мы верим, что очень скоро наступит тот день когда начнется восстановление музеев Карабаха.

Амина Меликова,

Заслуженный работник культуры