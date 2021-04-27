Стало известно место установки памятника Муслиму Магомаеву

Начался процесс подготовки памятника выдающемуся деятелю, народному артисту Муслиму Магомаеву.

Об этом АПА сказал автор памятника, народный художник Омар Эльдаров, передает Day.Az.

Он отметил, что идет процесс отливки памятника в бронзе: "Работа в ближайшее время, возможно, завершится. Но сказать, когда памятник будет установлен, не могу, потому что на подготовку постамента уходит определенное время".

Народный художник сказал, что памятник будет установлен на территории Приморского Национального Парка.

Отметим, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке памятника Муслиму Магомаеву в городе Баку.