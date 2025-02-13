https://news.day.az/society/1730037.html Спикер парламента обсудила с президентом Сомали двусторонние отношения Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 13 февраля провели совместный рабочий обед.
Спикер парламента обсудила с президентом Сомали двусторонние отношения
Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 13 февраля провели совместный рабочий обед.
Как сообщает в четверг Day.Az, в ходе беседы были обсуждены перспективы развития азербайджано-сомалийских отношений, межпарламентское сотрудничество, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
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