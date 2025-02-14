Мексика может подать в суд на Google

Власти Мексики рассматривают возможность подать в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.

"Если они (корпорация Google) продолжат настаивать, мы думаем подать иск, потому что они даже называют [Мексиканский залив Американским] на мексиканской территории, на нашем континентальном шельфе", - отметила Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

Она сообщила, что власти Мексики также получили ответ от американской корпорации на направленное ранее письмо, в котором правительство республики разъяснило Google ошибочность шага по переименованию Мексиканского залива в Американский.

"Сейчас у нас возник спор с Google, <...> если потребуется, мы подадим гражданский иск, потому что в Соединенных Штатах вы видите залив Американским, в других местах - Мексиканский залив <...>, они не правы", - подчеркнула мексиканский президент.

Ранее корпорация Google начала переименование Мексиканского залива в Американский. В картографическом сервисе Google Maps в США уже отображается новое название. При этом пользователи сервиса в Мексике по-прежнему видят старое название залива, а во всех остальных странах, за исключением США, будут отображаться и старое, и новое название одновременно.