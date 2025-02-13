Рабочая группа «Рынок труда» обсудила план действий на 2025 год

Состоялось очередное заседание рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам во главе с Министерством труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, в заседании приняли участие руководитель рабочей группы, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, глава секретариата комиссии, заведующий сектором Администрации Президента Вюсал Шихалиев, делегаты правительственных и неправительственных структур, представленных в рабочей группе.

Состоялись презентации о реализации Плана действий рабочей группы на 2024 год, а также проделанной работе по Дорожной карте-2024 по индикатору "Рабочая сила" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.

На встрече также были отмечены шаги, предпринимаемые в направлении развития рынка труда, совершенствования трудового законодательства, расширения активных программ рынка труда и повышения квалификации рабочей силы.

Были обсуждены первоначальные результаты диагностики, проведенной по соответствующему субпоказателю отчета, и приоритеты на 2025 год.

Кроме того, были обсуждены проекты Плана действий-2025 рабочей группы "Рынок труда" и Дорожной карты по индикатору "Рабочая сила" отчета Business Ready на 2025 год.