"Дом Азербайджана" в Вирджинии набирает волонтеров

"Дом Азербайджана", действующий в Вирджинии, приглашает волонтеров присоединиться к недавно созданной программе волонтерства и развития "CAN". Проект, который пройдет под девизом "Вместе мы сильнее", создан для укрепления связей с общественностью, содействия культурному обмену, содействия профессиональному и личностному развитию волонтеров.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что целью программы является объединение людей из разных сфер, развитие связей с общественностью, сохранение нашего богатого культурного наследия, его пропаганда. Волонтерский корпус "CAN" предлагает возможности наставничества и обучения, необходимые для успеха каждого волонтера, который присоединится к программе. Символом проекта был выбран гранат, олицетворяющий единство, силу и процветание.

Координатор "Дома Азербайджана" Нигяр Ибрагимова, которая пригласила к участию в программе людей с различным профессиональным и академическим опытом, подчеркнула, что особенно востребованы волонтеры, желающие оказать поддержку в нижеуказанных областях:

- написание грантов: помощь в получении финансирования для культурных, образовательных и социальных проектов,

- планирование и управление проектами: реализация инновационных идей посредством систематического и стратегического исполнения,

- организация мероприятий: поддержка организации культурных мероприятий, образовательных семинаров и сетевых встреч,

- построение связей с социальными сетями и сообществом: расширение цифрового присутствия и взаимодействие с глобальной аудиторией,

- перевод и языковая поддержка: облегчение общения и общение с помощью многоязычных сервисов.

Желающие присоединиться к программе могут зарегистрироваться по ссылке на странице "Дома Азербайджана" в Instagram: https://www.cognitoforms.com/AzerbaijanHouse1/CANVolunteerCorps