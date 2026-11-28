https://news.day.az/azerinews/1877804.html Əli Əsədov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Əli Hidayət oğlu Əsədov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Əli Əsədov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Əli Hidayət oğlu Əsədov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
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