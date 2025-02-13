В Верховном суде Азербайджана разъяснили понятие группового преступления

Верховный суд Азербайджанской Республики принял еще одно решение, определяющее единую судебную практику.

Как передает Day.Az, в Верховном суде, решение было принято по итогам рассмотрения кассационной жалобы по одному из уголовных дел.

Согласно материалам дела, лица незаконно срубили деревья в селе Гухур-оба Гусарского района, причинив природе значительный ущерб на общую сумму 1830 манатов.

Решением суда первой инстанции действия обвиняемых были переквалифицированы со статьи 259.3 Уголовного кодекса на статьи 32.5, 259.1 того же Кодекса. Они были признаны виновными по обеим статьям и приговорены к 1 году 5 месяцам ограничения свободы.

Дело было передано на пересмотр в Апелляционный суд, который также отклонил жалобу и оставил приговор в силе.

Позиция Верховного суда Азербайджанской Республики:

Судебным решением по данному уголовному делу внесена ясность в вопрос о наличии признаков совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, а также, как следствие, соисполнительства в действиях осужденных.

Суды низших инстанций неверно истолковали сущность как предварительного сговора группы лиц, так и соисполнительства в принятых ими решениях, неправильно сослались на решение Конституционного суда, в результате чего допустили ошибку в квалификации действий осужденных. Так, соисполнительство может выражаться в частичном или полном исполнении объективной стороны преступления, в непосредственном содействии исполнению объективной стороны преступления. Поэтому соисполнителями преступления считаются также лица, которые полностью или частично совершают деяние, указанное в диспозиции Особенной части Уголовного закона, а также непосредственно помогают исполнителю в процессе совершения преступления.

Из доказательств также видно, что оба осужденных находились вместе до совершения преступления, оба знали, что идут незаконно рубить деревья, были вместе во времени и пространстве. В решении раскрыты особенности объективной стороны преступления, указаны его факультативные и необходимые признаки.

Как видно из обстоятельств дела, деревья были срублены бензопилой. Эта пила в момент рубки дерева может использоваться только одним человеком. То есть физически невозможно, чтобы два человека одновременно пользовались пилой. В то же время из установленных следственным органом и судами обстоятельств дела видно, что оба осужденных заранее договорились о рубке деревьев, вместе принесли пилу на место происшествия и совершили данное преступление, заключающееся в рубке деревьев.

Как видно из фактических обстоятельств дела, несмотря на то, что намерением и целью обоих лиц была рубка деревьев, квалифицировать роли как исполнителя и пособника на основании того, что только осужденный Х1 срубил деревья пилой, а другой осужденный Х2 перевозил деревья, исключая соисполнительство, противоречит намерению и цели соучастия. Основной причиной допущения судами низших инстанций ошибки в квалификации действий осужденных является отождествление понятий "группа лиц по предварительному сговору" с понятиями "исполнитель" и "пособник", а также неучет возможности того, что пособник преступления также может быть членом группы лиц по предварительному сговору.

Так, индивидуализация ролей осужденных как организатора, подстрекателя, исполнителя и пособника при совершении преступления не является обстоятельством, препятствующим квалификации преступного деяния как совершенного группой лиц по предварительному сговору. То есть когда два лица совершают преступление, один из них может быть исполнителем, а другой - пособником, и при этом данное деяние может быть совершено группой лиц по предварительному сговору.

Когда лица, объединившись в группу по предварительному сговору, находясь в одно и то же время в одном и том же месте, с единым умыслом, меняясь ролями, исполняют объективную сторону преступного деяния (в данном случае рубку деревьев), это не выводит деяние из группы лиц по предварительному сговору, и нельзя принимать одного из двух субъектов как исполнителя, а другого как пособника.

Необходимо отметить, что хотя объективная сторона статьи 259.1 УК заключается в "незаконной рубке (изъятии) деревьев", здесь исполнителем преступного деяния считается не только непосредственно срубивший дерево, но также, в зависимости от обстоятельств каждого дела, лицо, стоящее в стороне и сообщающее другим членам группы о приближающихся людях, страхующее другого члена (членов) группы, помогающее рукой или веревкой, другим инструментом облегчить рубку дерева, способствующее падению дерева в нужном направлении, перевозящее срубленные или распиленные деревья из места рубки в другое место.

Учитывая вышеизложенное, решением Коллегии по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской Республики кассационный протест был удовлетворен, решение апелляционного суда отменено, уголовное дело направлено на новое апелляционное судебное разбирательство.