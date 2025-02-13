Автор: Байрам Эльшадов

В Париже все по-прежнему. В торжественной обстановке, под светом люстр и вспышками фотокамер, французский сенатор Этьен Блан и министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо получили заслуженные награды за выдающиеся достижения в области... армянского лоббизма.

Главными критериями отбора лауреатов стали "особое рвение" в продвижении армянских интересов. Блан и Ретайо справились с этими задачами блестяще: их риторика напоминала пресс-релизы армянских организаций, а выступления на международных площадках демонстрировали беспрецедентное упорство в защите интересов Еревана.

Так кто же эти "выдающиеся" политики? Этьен Блан прославился предложениями, которые могли бы быть написаны прямо в армянских штаб-квартирах. Среди его инициатив - требование ужесточить санкции против Азербайджана, призывы к признанию мифических "блокад" и другие заявления, которые вызывают бурный восторг в армянской диаспоре.

Брюно Ретайо, в свою очередь, использовал свой пост министра внутренних дел, чтобы активно выступать с заявлениями, выгодными исключительно армянской стороне. Остаётся загадкой, как вопросы внутренней безопасности Франции связаны с продвижением внешнеполитических интересов другой страны, но Ретайо, видимо, нашёл в этом особую миссию.

Чего уж стесняться - на церемонии вручения, напоминающая праздник ангажированности, можно было сразу подарить памятные дипломы с надписью: "За исключительную преданность делу, не имеющему никакого отношения к Франции". Лауреаты гордостью произнесли бы благодарственные речи, в которым не было бы места интересам собственного государства.

Подобные награды становятся важным показателем того, насколько французские политики готовы идти вразрез с национальными интересами ради благосклонности отдельных лоббистских групп. Вопрос лишь в том, понимают ли они, что в глазах своих соотечественников их "заслуги" выглядят совсем иначе?