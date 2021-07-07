Наргиз Керимова с успехом представила Азербайджан на Международном музыкальном фестивале "О-FEST-2021"

VIII Международный музыкальный фестиваль "О-FEST-2021" оперетты, мюзикла и оперы, который прошел в Бучанском городском парке и Национальной оперетте Украины, собрал исполнителей из 11 стран мира - Австрии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Украины и Словении.

Азербайджан с успехом представила актриса Государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Наргиз Керимова, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Наргиз Керимова (лирическое сопрано) исполнила арию Теодоры из оперетты Имре Кальмана "Мистер Икс", а в дуэте с Ион Тимофти (Молдова) - композицию из репертуара всемирно известного Андреа Бочелли "Con te partirò", написанную Франческо Сартори и Лучио Кварантото. Выступление исполнительницы прошло под овации зрителей, она была удостоена диплома фестиваля.

О-FEST стартовал в Бучанском парке в формате "open-air" выступлениями музыкальных и артистических коллективов, проведением творческих мастер-классов, выставок и презентаций. В этот день было также проведено торжественное награждение участников фестиваля. Кульминацией фестиваля стал гранд-концерт с участием украинских и иностранных артистов - солистов музыкальных театров мира в обновленном зале Национальной оперетты Украины.

"Глобальная пандемия нанесла большой удар творческой деятельности, не было возможности выходить на большую сцену, очень соскучилась, как и все мои коллеги. Участие в фестивале - как будто мне весь мир подарили! Признаться честно, выступать после такого вынужденного перерыва перед большой аудиторией было большим риском и ответственностью. Но все прошло великолепно! Тем более были проблемы, как добраться до места, постоянные пересадки, бессонные ночи, усталость от напряжённых репетиций - все это бесследно исчезло после оваций зрителей. Желаю скорейшего проведения в Азербайджане международных фестивалей, открытия театральных сцен, возвращения к полноценной профессиональной творческой деятельности", - отметила Наргиз Керимова.

О-FEST проводится с 2013 года. Создатель и художественный руководитель - народный артист Украины Богдан Струтинский. Участие Наргиз Керимовой в фестивале состоялось по его приглашению и при содействии посольства Азербайджана в Украине. Отметим, что это четвертое участие исполнительницы в данном проекте.