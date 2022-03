В Баку покажут мировые мюзиклы в честь 8 Марта

Шесть мировых мюзиклов в один день представят организаторы праздничного вечера Best Musical Shows в Международный женский день 8 Марта, который пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"8 марта мы подготовили специальный подарок для прекрасных женщин Азербайджана - самые нашумевшие мировые мюзиклы. В этот вечер вы сможете увидеть знаменитые отрывки из таких мюзиклов, как Chicago, Burlesque, Gatsby, Aladdin, Frozen и Moulin Rouge, в исполнении студии Jam Group. Данное мероприятие мы также представляем в честь бенефиса нашей главной солистки Натаван Гулиевой, благодаря чарующему голосу которой зрители смогут окунуться в атмосферу каждого номера", - сообщил Trend Азиз Азизов.

Гостей вечера ждут волшебная встреча с Жасмин и ее знаменитым Speechless из Aladdin the Musical, коварная Рокси Харт и ее убийственные номера из Chicago the Musical. Амбициозная и талантливая Али покажет настоящее Burlesque, яркая и обаятельная Дейзи с ее самыми зажигательными номерами из The Great Gatsby, отважная и юная Эльза (Frozen) растопят лед в сердце каждого. Также зрителей ждут кавер гениальнейшего режиссерского исполнения Show must go on из Moulin Rouge и еще много других сюрпризов.

