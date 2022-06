В Баку пройдет гала-вечер Рок-фестиваля

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 11 июня состоится гала-вечер Рок-фестиваля (Azerbaijan Rock Fest), сообщили Day.Az в пресс-службе Дворца.

Целью фестиваля является популяризация и развитие жанра рок-музыки в Азербайджане. В рамках фестиваля азербайджанские музыканты представят поклонникам настоящее рок-шоу с новыми композициями и знакомыми хитами.

На гала-вечере выступят группы Passion, Free From Four, Dədə Baba, Orxan Efendi, Qara Dərviş, Groove IN spires, Sadnos, CODA и Evil Decay.

Режиссером-постановщиком гала-вечера является заслуженная артистка Инара Бабаева.

Отметим, что в рамках фестиваля выступления рок-музыкантов пройдут с 16 по 19 июня на различных концертных площадках Баку.