В Баку состоялась выставка картин Нармины Наджафовой

25 ноября в Баку в художественной галерее QGallery ("Гыз Галасы") состоялось открытие персональной выставки члена Международной ассоциации арт-художников при ЮНЕСКО Нармины Наджафовой под названием "Ömrün təntənəsi" ("Праздник жизни"), сообщает "Новая Эпоха".

Как передает Day.Az в открытии мероприятия приняли участие депутаты, общественные деятели, художники, искусствоведы, любители изобразительного искусства и представители СМИ.

На церемонии открытия выступили секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов и председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов, которые рассказали про особенности творчества художницы, поздравили ее со столь знаменательным событием и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Затем слово предоставили самой Нармине Наджафовой, которая поприветствовала гостей вечера, выразила признательность организаторам выставки и поблагодарила собравшихся за то, что они разделили с ней этот радостный для нее день.

Далее собравшиеся ознакомились с представленной экспозицией, в которую вошло более 20-ти картин художницы. Гости поздравляли автора с выставкой, желали ей творческих успехов и фотографировались на память.

"В своём творчестве Нармина Наджафова вдохновляется азербайджанской культурой, национальными мотивами и традициями. Она постоянно прислушивается к окружающему миру, изучает внутренний мир человека и общества в целом, который зачастую строят, обращаясь к иллюзии. Художница тщательно продумывает каждую деталь и узор и воплощает свои идеи. Она скромна и самокритична, требовательна к себе и трудолюбива. В качестве образа для своих работ Нармина Наджафова зачастую использует гранат - красочный символ плодородия и символ Азербайджана", - отмечают организаторы.

Выставка "Ömrün təntənəsi" продлится до 1-го декабря.

Вход свободный.

Ссылка на мероприятие в Фейсбуке.

Официальный сайт галереи: www.qgallery.net

Адрес: QGallery (галерея "Гыз Галасы"), Ичеришехер, ул. Гюлля 6.