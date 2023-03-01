В Баку состоится открытие надгробного памятника Рустаму Ибрагимбекову

10 марта в Первой Аллее почетного захоронения в Баку состоится открытие надгробного памятника видному кинодраматургу, сценаристу, кинорежиссеру, лауреату государственных премий и наград Азербайджана и России, народному писателю Азербайджана Рустаму Ибрагимбекову, сообщили Day.Az в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Открытие надгробного памятника состоится в день годовщины со дня смерти кинодраматурга.

Автор надгробного памятника - академик Российской академии художеств, участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По окончании средней школы в 1956-1962 годах получал образование в Азербайджанском институте нефти и химии (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), в 1962 году приступил к трудовой деятельности в Академии наук Азербайджана. С юных лет проявлявший большой интерес к литературе и киноискусству, Рустам Ибрагимбеков в 1967 году окончил в Москве высшие курсы сценаристов, а в 1974 году - высшие режиссерские курсы.

Рустам Ибрагимбеков - один из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Своим плодотворным творчеством он сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения снискали мастеру, отличающемуся особым почерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории.

Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру также принадлежат заслуги в развитии кинематографии. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как "В одном южном городе", "Белое солнце пустыни", "Допрос", "День рождения" и многие другие, завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм "Урга - территория любви", соавтором сценария которого он являлся, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм "Утомленные солнцем" - высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии "Оскар" Американской киноакадемии в 1995 году.

Рустам Ибрагимбеков в 1967-1981 годах являлся секретарем правления, а в 1981-1985 годах - первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1986-1991 годах - секретарем правления Союза кинематографистов СССР, с 1990 года до конца жизни - председателем Союза кинематографистов Азербайджана, в 1989 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта 2022 года на 84 году жизни в Москве.