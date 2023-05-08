Жестовый язык с английским акцентом телеведущего Джейхуна Али

Роль книги в жизни и развитии человеческого общества огромна. Письменная речь дала людям возможность сохранять достижения культуры, передавать их от одного поколения другому, общаться на дальнем расстоянии друг от друга. Поэтому для каждого человека так важно овладеть искусством чтения, научиться самостоятельно читать, понимая и усваивая содержание читаемого. Причем, чтение для детей с нарушениями слуха и речи имеет особое значение, помогает более полному его умственному и речевому развитию, а, следовательно, облегчает общение со слышащими детьми и тем самым делает для него возможным участие в современной созидательной, творческой жизни.

Этому была посвящена очередная встреча в рамках проекта "Час чтения" Бакинского книжного центра, организованного совместно с Детской библиотекой имени Фирудина Кочарли и ОО "Поддержка развития жестового языка и молчаливого общения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Известный телеведущий Джейхун Али прочитал детям с нарушениями слуха и речи сказку английского писателя и художника Чарли Макизи "Мальчик, крот, лиса и лошадь". На жестовый язык сказку переводил Шамиль Сабирзаде.

Жестовый язык - самостоятельный язык, состоящий из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Эти языки в основном используются в культуре глухих и слабослышащих с целью коммуникации. Использование жестовых языков людьми без нарушения слуха вторично, однако довольно распространено: часто возникает потребность в общении с людьми с нарушениями слуха, являющимися пользователями жестового языка.