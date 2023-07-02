Посетители Бакинского фортепианного фестиваля открывают мир музыки через кино

Международный фестиваль фортепиано в Баку всегда удивляет не только любителей музыки, но и кинозрителей. Кинопрограмма фестиваля предоставляет посетителям отличную возможность погрузиться в мир музыки через кино. Куратором кинопрограммы, добавляющей еще один слой очарования фестивалю, является известный кинокритик Ульви Мехди.

В интервью Azernews Мехди рассказал о кинопрограмме, организованной в рамках Международного фестиваля в Баку.

- Как началась ваша совместная работа с Международным фестивалем фортепиано в Баку?

- Директор фестиваля Шахин Новрасли и я однажды обсудили кинематограф и мою старую тему о джазовых саундтреках. Кроме того, директор программы фестиваля Натаван Новрасли пригласила меня присоединиться к фестивалю в качестве куратора кинопрограммы. Именно с этого момента все началось...

- Какие нюансы вы учитываете, составляя кинопрограмму?

- При составлении кинопрограммы я учитывал, что тематика фестиваля посвящена фортепиано, где музыкальный инструмент превращается в невербального киноактера. Это можно проследить в фильме Октая Мир-Гасима "Это голос истины: композитор Гара Гараев" и киноработе Илоны Брувере "Тапер", посвященной латвийскому композитору Оскару Строксу.

- Фильм Октая Мир-Гасима "Это голос истины: композитор Гара Гараев" (1968) был показан во второй день фестиваля. Что особенного в этом фильме по вашему мнению?

- Этот документальный фильм демонстрирует хронический портрет Гара Гараева, который в течение 55 лет стал бесценным документом в истории культуры XX века.

- Говоря о кинопрограмме, нельзя не упомянуть документальный фильм Илоны Брувере "Тапер" (2014), посвященный латвийскому композитору Оскару Строксу. Можете ли вы рассказать нашим читателям больше о наследии "Короля танго"?

- Подробная история о "Короле танго" оживает на экране в магии неспешного ритма, где латвийская история первой и второй половины XX века показана через биографию Строкса. Документальный фильм рассказывает о пианисте-мелодисте и аранжировщике Оскаре Строксе, который еще в самом начале своего творческого пути столетие назад стал известен в Европе своим авторским исполнением композиций в ритме танго. Жизнь маэстро представлена как кинопьеса.

- Поделитесь, пожалуйста, с читателями вашим списком обязательных к просмотру фильмов о музыкантах и композиторах.

- Очень рекомендую читателям вашей газеты посмотреть документальный фильм "Miles Davis: Birth of the Cool" (2019).

Напомним, что этот документальный фильм был представлен бакинской публике в прошлом году в рамках первого Международного фестиваля фортепиано в Баку. Снятый Стэнли Нельсоном мл., фильм содержит коллекцию видеозаписей с концертов и репетиций, фотографий и интервью с современниками и сотрудниками Майлза Дэвиса, включая Карла Ламбли, Куинси Джонса, Карлоса Сантану, Клайва Дэвиса, Уэйна Шортера и других. Фильм сфокусирован на фигуре Майлза Дэвиса как революционера, не признающего границ ни в жизни, ни в музыке.