Ковровые туры от Азербайджанского национального музея ковра

С 1 сентября Азербайджанский национальный музей ковра организовывает туры для желающих познать глубинные аспекты коврового искусства, которые остаются тайной для обычного посетителя музея, сообщили Day.Az в музее.

Тур "Между горами и равнинами" включает экскурсию по музею с обзором безворсовых ковров и ковровых изделий Азербайджана, мастер-классы по техникам безворсового ковроткачества и изготовлению циновки "четен", а также посещение комплекса святилища Бибиэйбат.

Тур "Дворцовые ковры" включает экскурсию по музею с обзором ковров Карабаха, Тебриза, Ширвана, Баку XVII-XVIII веков, мастер-класс по изготовлению ворсовых ковров, а также визит в частную мастерскую художника по ковру.

Кроме того, в программу обоих туров входит посещение фондохранилища и реставрационной лаборатории музея.

Туры будут проводится по пятницам и субботам с 10.00 до 18.00. Их будут вести ведущие музейные специалисты. Состав группы - 6 человек. Предварительная запись - минимум за неделю https://forms.gle/RJNMJM7uxoJDASu97

Для дополнительной информации: +994 10 2608144