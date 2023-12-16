В Баку состоялась премьера фильма о жизни и творчестве Саттара Бахлулзаде

В Баку состоялась премьера документального фильма "Səttarın Azərbaycanı" о жизни и творчестве выдающегося народного художника Азербайджана, лауреата Государственной премии Саттара Бахлулзаде, приуроченного к 114-летию мастера кисти, сообщает Day.Az. Проект реализован министерством культуры Азербайджана и Made in Baku Production.

Фильм снят заместителем председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", телеведущим, режиссером и сценаристом Рафигом Гашимовым, который также является автором сценария картины вместе с секретарем по международным отношениям Союза писателей Азербайджана, поэтом Салимом Бабуллаоглу.

На открытии выступили советник министра культуры Азербайджана Фикрет Орханоглу, народный художник Эльдар Микаилзаде, заслуженный артист Рафиг Гашимов, секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу.

Саттар Бахлулзаде родился 15 декабря 1909 года в селе Амирджан, в пригороде Баку. Любовь к рисованию появилась в раннем детстве. После того, как отец подарил ему цветные карандаши, Саттар рисовал все, что видел вокруг - праздник Новруз, природу родного края, окружающий мир, отражая все на обложках своих тетрадей и книг. Учителям нравилось творчество молодого художника. "Тебе, Саттар, один путь - в художники", - говорили они. В школьные годы очень любил читать стихи Низами Гянджеви, Моллы Панаха Вагифа, Хагани Ширвани, однако больше всего его вдохновляла поэзия Физули, герои его произведения "Лейли и Меджнун".

В 1927 году Саттар Бахлулзаде поступил в Азербайджанский художественный техникум, после окончания которого начал работать с известным художником Азимом Азимзаде. В 1933 году поступил в Московский художественный институт имени В.И.Сурикова на факультет графики. Во время летней практики в Крыму некоторые наброски Саттара заметил русский художник Марк Шагал, по совету которого перешел на факультет живописи.

Саттар Бахлулзаде считается одним из самых видных пейзажистов азербайджанского изобразительного искусства. В своих картинах воспевал красоту прекрасных уголков нашей страны, создал цикл работ на историческую тему. Особое место в его творчестве занимают пейзажи, посвященные природе Абшерона. Целыми днями проводил время в море, с нефтяниками на катерах, платформах, эстакадах, вышках, создав цикл работ про Каспий. Персональные выставки художника проводились в Алжире, Египте, Ливане, Сирии, Тунисе, Норвегии, Болгарии, Германии, Ираке, Кубе, Канаде, Бельгии, Франции и Японии.

Скончался 14 октября 1974 года в Москве. Был похоронен по собственному желанию в родном селе, в Амирджане, рядом с могилой своей матери. Имя Саттара Бахлулзаде носит одна из улиц города Баку. В посёлке Амирджан действует Дом-музей, в котором выставлены личные вещи и копии картин художника. Над могилой Бахлулзаде в Амирджане воздвигнут памятник. Произведения выдающегося азербайджанского художника хранятся в галереях и музеях различных стран.

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