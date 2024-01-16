Право быть самой собой - К 85-летию Нуренгиз Гюн

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

На днях в Институте литературы имени Низами НАНА прошло мероприятие, посвященное 85-летию талантливой азербайджанской поэтессы Нуренгиз Гюн. Среди прочих именитых гостей выступила наш постоянный автор, Народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова. Она хорошо знала Нуренгиз ханым, дружила с ней и всегда восхищалась ее неповторимым стилем и манерой письма. А работая в Киеве в качестве посла Азербайджана в Украине, выпустила книгу "Ходжалы. Хроника геноцида", где поместила переведенную на украинский язык знаменитую поэму Н.Гюн "Ходжалинская симфония".

Нуренгиз Гюн осталась в памяти своих многочисленных почитателей как символ творческой свободы и независимости.

Она всегда уходила, когда ей что-то или кто-то не нравился. Ушла с телевидения, потом из Института культуры, уходила еще не раз, а потом ушла насовсем - в свой мир, где правили бал искренние чувства и где не было места людской корысти и несправедливости.

Эта внутренне свободная, независимая в своих суждениях, талантливая женщина целиком погрузилась в родной для нее мир поэзии, который стал ее главным прибежищем, ее молитвенным домом, смыслом всей ее жизни. Не случайно ведь многие ее сокровенные стихи походят на молитву...

...Нуренгиз Гюн пришла в поэзию в конце 70-х - начале 80-х годов ХХ столетия, однако по сути своей является носителем великих гуманистических традиций советского "шестидесятничества". Во многих стихотворениях она поет гимн человеку, который является основным смыслом ее поэзии.

Человек - мои мысли, мое дыхание,

Человек - моя песня, мой голос...

А без Человека какое море, какой берег, какие скалы?

Без Человека кому ты нужен, мир?

(подстрочный перевод автора статьи)

И эти строки перекликаются со знаменитой поэмой Олжаса Сулейменова "Земля, поклонись человеку!"

...Поэтесса стремится освободиться от оков повседневности, от городских стен, от городской суеты. Она ведь когда-то была деревом в лесу и однажды вернется в лоно природы. Нуренгиз ханым покупает соловья в клетке, чтобы освободить его.

Если бы у меня было много денег, говорит поэтесса, я бы открыла настежь все клетки на свете. Нуренгиз Гюн вообще на "ты" с деревьями и лесной чащей, с птицами и зверями, с вольным ветром и бурлящим океаном. Она разговаривает с бездонно-черной пустотой ночи, она приветствует наступающий день, она поет славу животворящему Солнцу. А стихотворение "Qaçıram" ("Избегаю") представляет собой кодекс чести, Кредо истинно свободного человека. Я избегаю, говорит Нуренгиз ханым, пышных кабинетов и дворцов, избегаю пустого смеха, фальшивых поцелуев, избегаю ненужных встреч, которые сулят кому-то выгоду, запутанных дорог, излишней суеты, людского коварства.

Нуренгиз Гюн всегда творила только по велению своей души. Она и в жизни была такой же, какой предстает перед нами в своей поэзии - избегала пышных слов, восхвалений, ненавидела фальшь и неискренность. Всей своей нелегкой жизнью она заслужила право быть самой собой...

Она была всегда свободна - и в советское время, и в эпоху независимости. Свободна внешне и внутренне.

Эта свобода ей порой дорого стоила. Но между почестями и свободой, между сытостью и свободой, между официальным признанием и свободой она всегда выбирала последнюю.

Своеобразным манифестом Нуренгиз Гюн является стихотворение "Я иду своей дорогой", пожалуй, одно из самых известных и любимых среди почитателей ее поэзии. Я позволила себе перевести его на русский язык:

С улыбкой на устах,

С надеждой и гордостью в зрачках,

С желанием рыдать навзрыд

Я иду своей дорогой пока не устану...

В кулаке зажата тайна,

На пальцах мозоли,

А сердце... все что у меня есть.

Я иду своей дорогой, пока не сорвусь с черенка...

Предо мной встают гряда гор,

Суровые скалы, холодное море,

С душой, зажатой в тиски одиночества, в пору заката

Я иду своей дорогой, пока не погасну...

Позади меня крутые спуски,

На плечах сноп Солнца,

В объятьях Жаля и нежная дрожь.

Я буду идти своей дорогой пока виден путь...

Вот так - гордо, с высоко поднятой головой, прошла Нуренгиз Гюн дорогу своей жизни и словно яркая звезда на поэтическом небосклоне канула в вечность. Она не была при жизни удостоена каких-то особых званий, хотя являлась президентским стипендиатом, лауреатом множества международных премий, дипломов. Но главное звание всенародной любимицы она завоевала при жизни...