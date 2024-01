Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Лянкяранского государственного драматического театра Нифтулла Аскеров, сообщили Day.Az в театре.

Заслуженный артист скончался на 65 году жизни после продолжительной болезни.

Нифтулла Аскеров родился 5 июля 1959 года в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года служил в качестве актера в Лянкяранском государственном драматическом театре.

Наряду с театральными работами актер хорошо известен зрителю по участию в кинопроектах "My name is İntiqam", "My name is İntiqam 2", "Bayram axşamı", "Bığ əhvalatı", "Vəziyyət rusca", "Elçilik" и другими картинами.

Allah rəhmət eləsin

