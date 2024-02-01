В Центре Гейдара Алиева представлен уникальный театрализованный вид искусства Японии XIII века.

"Опера Но" показана японской Театральной школой Хошо, специализирующейся на древнем драматическом театральном искусстве Страны восходящего солнца, передает Day.Az.

Театр Но, история которого насчитывает около 700 лет, является одним из старейших видов классического японского исполнительского искусства. Основанный на художественных произведениях и комических сценах театр Но сочетает костюмированные танцы с классическими атрибутами японского театра. Завоевавшее всемирную известность благодаря высокому уровню исполнения, искусство Но включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В преддверии показа руководитель Театральной школы Хошо Казуфуса Хоушо в интервью Trend Life отметил, что для коллектива большая честь впервые выступать в Азербайджане. "Японию и Азербайджан издревле связывает Великий Шелковый путь. Как известно, Азербайджан называют Страной огней и это имеет символическую связь с нашей родиной. В японской культуре огонь играет важную философскую роль как одна из пяти стихий, символизирует активное и динамичное начало, отождествляет просветление и озарение. Японский иероглиф огня присутствует во многих религиозно-философских учениях Японии. Образ огня также нашел отражение в изобразительном искусстве и поэзии как символ страсти, ярких эмоций и неукротимых сил природы. В нашем спектакле соответствующими символами олицетворена дружба Азербайджана - Страны огней, и Японии - Страны сосен. Хотелось бы подчеркнуть, что наш коллектив выступал на многих сценах мира, но Центр Гейдара Алиева, где на протяжении трех дней проходили репетиции, является самым лучшим. Мы впервые в Азербайджане и нам здесь очень понравилось", - отметил Казуфуса Хоушо.

В "Опере Но", состоящей из трех частей, представлен танец "Раку" под аккомпанемент различных музыкальных инструментов, рассказывается о здоровом и счастливом образе жизни, изготовлении катаны - "Божественного меча". Как известно, катана - легендарный меч самураев и культурное наследие Японии. При это очень важна философия бусидо - кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинской чести и морали, и эта линия проходит через весь спектакль.

Рождение театра Но ("ногаку" означает мастерство, умение, талант) происходит в Японии примерно в XIII веке. А XIV веке он обрёл свой классический вид. Считается, что театр Но возник из более древних мистерий религиозного характера, посвященных богине Солнца, проводимых когда-то под священной сосной синтоистского храма в городе Нара. Связь театра Но с этими ритуальными мистериями прослеживается в традиционных декорациях, на которых изображается сосна - символ вечности и неизменности.

Все роли исполняют только мужчины. Участниками действа обычно являются четыре актёра, составляющие смысловые пары на сцене: главный герой - ситэ, его спутник (может быть по роли мужчиной или женщиной) - цурэ, а также "слушатель" рассказа ситэ - ваки ("боковой") и его спутник - ваки-дзурэ. Музыканты находятся на сцене вместе с актёрами. Сопровождаются спектакли Но игрой флейт и барабанов, которые задают своеобразный ритм сценическому действию. Стиль исполняемой музыки - гагаку. Текст не произносится актёрами, а пропевается. Все элементы сценического действия в театре Но - реквизит, костюмы, маски, жесты, движения и интонации имеют символическое значение и связаны с ритуальными действиями.

Театр Но - это удивительной мир, где нет ничего лишнего, где каждое движение и деталь несут в себе глубокий смысл, где сочетание всех элементов, подобно гипнозу, завораживает зрителя, переносит в культуру средневековой Японии.

Выступления артистов были встречены продолжительными овациями зрителей.

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