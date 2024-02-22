В Баку прошла концертная программа из лучших голливудских саудтреков

Азербайджанский оркестр Scorrendo представил во Дворце Гейдара Алиева большую концертную программу Hollywood Soundtracks, сообщает Day.Az.

Scorrendo под управлением дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова ознаменовал дебют на сцене Дворца Гейдара Алиева красочной музыкальной программой. Зрители смогли погрузиться в атмосферу всемирно известных кинофильмов, услышать полюбившиеся композиции.

Оркестр, состоящий из более 90 профессиональных музыкантов и вокалистов, исполнил произведения Джона Уильямса, Ханса Циммера, Алана Сильвестри, Джеймса Хорнера и других авторов, подарив зрителям яркие эмоции. Это саундтреки к фильмам про Джеймса Бонда, фильмам "Титаник", "Миссия невыполнима", "Гладиатор".

В будущем оркестр намерен представить музыку из азербайджанских кинофильмов.