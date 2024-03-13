Только в это воскресенье в Баку – осталось всего 4 дня! Лучшее шоу с Микки Маусом и его друзьями

17 марта, только один день, на сцене Государственного академического русского драматического театра состоится музыкальное интерактивное представление "Приключения Микки Мауса и его друзей", сообщает Day.Az.

Гостей ждет грандиозное музыкальное представление, в котором задействовано множество супер героев и известных персонажей. Это потрясающее шоу обещает невероятное световое оформление, захватывающие спецэффекты и оригинальные танцевальные номера от всех любимых героев. Костюмы, проработанные в самых ярких и красочных тонах, подчеркнут неповторимость каждого героя. Вы сможете увидеть своих любимых персонажей во всей их великолепной красе.

И, конечно же, не забудьте о счастливом финале, который оставит незабываемые впечатления и приятные воспоминания. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!

Присоединяйтесь к нам в "Приключениях Микки Мауса и его друзей" и окунитесь в мир волшебства и веселья! Начало в 12 и 15 часов.

Вы можете приобрести билеты в кассе театра, в централизованных кассах Баку и онлайн

https://iticket.az/events/kids/the-adventures-of-mickey-mouse-and-his-friends

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!