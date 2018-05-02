Глава международной ассоциации: Азербайджан является ключевым звеном Шелкового пути

2 мая 2018 11:29

Географическое положение Азербайджана позволяет ему стать крупным логистическим хабом между Европой и Азией. Об этом сказал в среду президент международной ассоциации AEO Customs and Logistics Антонио Льобет де Пабло, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, испокон веков Азербайджан являлся ключевым пунктом на великом Шелковом пути и продолжает оставаться таковым и в настоящее время.

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