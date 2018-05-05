Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане подлежат налогообложению

Доходы, полученные от операций с криптовалютами в Азербайджане, подлежат налогообложению.

Об этом в субботу сказал заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства по налогам Азербайджана Ниджат Иманов в ходе проходящего в Баку II Финансового и инвестиционного форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане облагаются налогом.

Это оформляется, как налог на прибыль для юридических лиц, и подоходный налог для физических лиц. Если кто-либо приобрел криптовалюту, а затем продал ее после того, как ее цена выросла, то эта сумма регистрируется как доход и соответственно должна быть привлечена к налогообложению", - отметил Иманов.

Отметим, что популярным вариантом заработка на криптовалютном рынке страны, по мнению экспертов, является купля-продажа криптовалют. Стремительный рост на рынке наблюдался с мая по декабрь 2017 года. По мнению директора и основателя компании Crypto Consulting Эльнура Гулиева, в этот период извлечь выгоду можно было, вложив даже 10 долларов в любую криптовалюту. Однако подобная ситуация повторяется не так часто и прежде чем проводить операции по купли-продажам необходимо обладать определенными знаниями и навыками, чтобы заранее предугадывать то, какие криптовалюты могут повыситься в цене, а какие подешевеют.

Самым простым вариантом сейчас является покупка Bitcoin и выжидать момента повышения их стоимости для перепродажи. Этот вариант все еще работает. Однако трудно сказать до каких пор это будет продолжаться, считает Эльнур Гулиев.