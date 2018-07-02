Азербайджан участвует в заседании Избирательной группы ВБ и МВФ
В столице Польши Варшаве начало работу заседание Избирательной группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ). Азербайджан представлен в этой Группе. Об этом говорится в сообщении министерства финансов, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджан на заседании представляет министр финансов Самир Шарифов.
Заседание, которое продолжится до 2 июля, организовано Национальным банком Польши и министерством финансов этой страны.
В рамках заседания, в котором участвуют официальные лица государств и правительств стран-членов МВФ и Всемирного банка, представители международных финансовых институтов, проведут интерактивные обсуждения по текущим вопросам с учетом глобальных и региональных перспектив по темам, представляющим интерес среди стран-членов Избирательной группы.
В рамках заседания также планируется проведение панелей по ряду тем.
В ходе визита предусмотрен ряд двусторонних встреч.
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