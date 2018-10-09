Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз по инфляции в Азербайджане на ближайшие годы. Об этом говорится в обновленном отчете фонда World Economic Outlook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, на 2018 год, по прогнозам аналитиков МВФ, инфляция в Азербайджане составит 3,5 процента, а затем снизится до 3,3 процента - в 2019 году и до трех процентов - в 2023 году.
Ранее, в апреле Фонд ожидал, что инфляция в стране составит семь процентов в 2018 году, шесть процентов - в 2019 году и четыре процента - в 2023 году.
По данным отчета, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе СНГ и Грузии.
Среднесрочный прогноз МВФ по инфляции в регионе СНГ и Грузии (в процентах):
|
Страна
|
2018 год
|
2019 год
|
2023 год
|
Россия
|
2,8
|
5,1
|
4,6
|
Азербайджан
|
3,5
|
3,3
|
3
|
Беларусь
|
5,5
|
5,5
|
5
|
Грузия
|
2,8
|
2.7
|
3
|
Казахстан
|
6,4
|
5,6
|
2,1
|
Кыргызстан
|
2,9
|
4,6
|
5
|
Молдова
|
3,6
|
4,9
|
5
|
Таджикистан
|
5,8
|
5,5
|
6
|
Туркменистан
|
9,4
|
8,2
|
6
|
Украина
|
10,9
|
7,3
|
5,2
|
Узбекистан
|
19,2
|
14,9
|
7,6
|
СНГ
|
4,5
|
5,7
|
4,5
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!