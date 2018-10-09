Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

9 октября 2018 11:56

Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз по инфляции в Азербайджане на ближайшие годы. Об этом говорится в обновленном отчете фонда World Economic Outlook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, на 2018 год, по прогнозам аналитиков МВФ, инфляция в Азербайджане составит 3,5 процента, а затем снизится до 3,3 процента - в 2019 году и до трех процентов - в 2023 году.

Ранее, в апреле Фонд ожидал, что инфляция в стране составит семь процентов в 2018 году, шесть процентов - в 2019 году и четыре процента - в 2023 году.

По данным отчета, инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе СНГ и Грузии.

Среднесрочный прогноз МВФ по инфляции в регионе СНГ и Грузии (в процентах):

Страна

2018 год

2019 год

2023 год

Россия

2,8

5,1

4,6

Азербайджан

3,5

3,3

3

Беларусь

5,5

5,5

5

Грузия

2,8

2.7

3

Казахстан

6,4

5,6

2,1

Кыргызстан

 

2,9

4,6

5

Молдова

3,6

4,9

5

Таджикистан

5,8

5,5

6

Туркменистан

9,4

8,2

6

Украина

10,9

7,3

5,2

Узбекистан

19,2

14,9

7,6

СНГ

4,5

5,7

4,5

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