Страны Каспийского региона позволят путешественникам, заботящимся о своем здоровье, отдохнуть, не сильно ударив по их бюджетам. Отдых в прикаспийских странах подойдет тем, кто заинтересован в медицинском туризме. К такому выводу приходит Сaspian News в статье Health Tourism Could Be The Next Big Thing For The Caspian, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Азербайджан

Минеральные и нефтяные ресурсы Азербайджана вызывают интерес у практикующих врачей во всем мире. В Азербайджане, экспортирующем свои ресурсы в Европу, можно найти не только те виды нефти и газа, которые обогревают дома. В западной части страны расположен город Нафталан. Нефтяные бани, известные благодаря уникальному сорту черно-коричневой густой нефти, ежегодно привлекают от 60 до 100 тысяч туристов. Известно, что такие болезни как ревматизм, артрит, псориаз, а также 67 других заболеваний, успешно лечатся благодаря этой нефти.

Иран

Правительство Ирана признало важность оздоровительного туризма как конкурентоспособного сектора экономики, что позволило превратить страну в привлекательное место для тех, кто заинтересован в высококачественных медицинских услугах, доступных лекарствах и лечении, а также в услугах квалифицированных врачей и хирургов. В 2016 году было выдано около 30 тысяч виз для туристов, желающих посетить Иран по медицинским причинам, и сообщается, что их число продолжает расти. Горячие источники, например, тот, что расположен как в Нурабаде, полезны для кожи, лечения мышечных болей и обезвоживания. Расположенный в провинции Лурестан, источник эффективен при лечении хронических кожных болезней и инфекционных заболеваний. Температура источника достигает 60 градусов по Цельсию, а в его водах содержится сульфат, кальций, сера и магний.

Казахстан

Термальные сероводородные источники и разные типы грязевых вулканов, найденных в Казахстане, также используются в медицинских целях. Воды в селе Чунджа, расположенном в юго-восточной части страны в непосредственной близости от Киргизии и Китая, имеют относительно высокую, но безопасную концентрацию радона, полезного для лечения кожных заболеваний, проблем с пищеварением, сердечно-сосудистых заболеваний и, в некоторых случаях, даже депрессии.

Россия

Город Ессентуки, расположенный у подножия гор Кавказа и между Черным и Каспийским морями, - старейший и наиболее привлекательный курорт для оздоровительного туризма. Медицинские услуги там оказываются уже более 100 лет, и ежегодно там лечится около 130 тысяч пациентов. В местных источниках содержится множество полезных элементов, таких как магний, кальций, литий, стронций, барий, железо, марганец, цинк, медь, йод и бром, борная и кремниевая кислота. Санатории города и лечебные грязевые лечебницы могут помочь при профилактике хронических заболеваний.