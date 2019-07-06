Нефтяной сектор Азербайджана в этом году должен вырасти до 2,5 процента. Об этом сказала в интервью Trend глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса, передает Day.Az.

По словам главы миссии, в этом году добыча углеводородов увеличится, поскольку начнет функционировать Южный газовый коридор (ЮГК).

"Однако дальше показатель снизиться до 1,2 процента по мере снижения добычи нефти", - сказала Тамириса.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шах Дениз 2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

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