Поездки в рамках проекта Azercell "Цифровой Мир в регионах", сумевшего сплотить десятки тысяч людей, успешно продолжаются. Проект, который начался с визита в город Нахчыван, был встречен с большим интересом в Шаруре, Ордубаде, Губе, Хачмазе, Гусаре, Сумгайыте, Исмаиллы, Шамахе, Габале, Гейчайе, Шеки, Загатале, Барде, Мингячевире и Евлахе. Очередной визит компании в рамках данного проекта был организован в город Лянкяран. В мероприятии, в котором приняли участие более 7 тысяч человек, наряду с развлекательными и интеллектуальными играми, жители города имели возможность попытать свои силы в играх виртуальной реальности, выиграть призы и ознакомиться с услугами компании Azercell соответствующим мировым трендам.

16-го августа представители компании Azercell посетили детский неврологический санаторий в Мингячевире, а 19-го августа смешанный детский дом имени О. Мирзаева в Лянкяране. Azercell подарил школьные принадлежности ученикам вышеуказанных детских домов. В то же время к поездке, организованной в Лянкяран, присоединились "Мобильная глазная клиника" и "Мобильная стоматологическая клиника" Azercell, которые оказали медицинскую помощь десяткам тысяч людей за период своей деятельности. Клиники обследовали около 40 детей.

Стоит подчеркнуть, что компания Azercell, являющаяся выбором большинства пользователей мобильной связи, усилила и расширила свою сеть 4G по всей стране в 2018-2019 годах. С целью сделать более доступными инновации мира технологий благодаря высокоскоростному интернету, за последние полгода компания Azercell инвестировала более 63 млн. манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате этого компания достигла 86,2 % роста в охвате населения и 61,4 % роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE -до 16%. На сегодняшний день около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, охвачены сетью 4G.

Встречайте "Цифровой Мир" Azercell 21-го августа в Газахе, 22-го в Товузе, 24-го в Шамкире и 26-го в Гяндже!

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).

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