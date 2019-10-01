Успешно реализуя свою стратегию ориентированности на клиента, месяц назад оператор мобильной связи Nar запустил свое приложение Nar+, позволяя пользователям контролировать свои личные аккаунты в цифровом формате и в режиме реального времени. За этот короткий период более 35 000 подписчиков Nar загрузили и зарегистрировались в приложении.

Еще одна уникальная особенность приложения заключается в возможности одновременно контролировать до 5 аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров Nar или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения.

С помощью этого приложения абоненты смогут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и обновить свои бонусы. Кроме того, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и баланс, получать информацию о роуминговых пакетах и активировать услугу одним кликом.

Кроме того, приложение Nar+ сводит к минимуму необходимость звонить в службу поддержки клиентов, предоставляя всю необходимую информацию и экономя время абонентов. В случае возникновения каких-либо вопросов, помощь предоставляется посредством онлайн-чата.

Отметим, что приложение Nar+ можно загрузить из AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти по адресу https://www.nar.az/plus/ .

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 97,6% населения страны.

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