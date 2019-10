В целях эффективного продвижения туристического потенциала страны Бюро по туризму Азербайджана призывает всех принять участие в международном голосовании.

Туристический бренд "Azerbaijan: Take Another Look" (Азербайджан: Взгляни по-новому) участвует в конкурсе "Лучший в мире фильм и рекламный ролик о туризме".

Конкурс, организованный Международным комитетом фестивалей туристических фильмов (CIFFT), проводится путем онлайн-голосования.

Конкурс, проводимый в Вене (Австрия), продлится до 25 октября. Победивший большинством голосов фильм или видеоролик будет удостоен награды "Выбор людей".

На начальном этапе в соревновании приняли участие 140 стран мира. Азербайджан попал в шортлист конкурса, согласно которому за первое место борятся фильмы и видеоролики из 28 стран.

За туристический бренд Азербайджана можно проголосовать, перейдя по ссылке https://www.cifft.com/film/azerbaijan-take-another-look/

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!