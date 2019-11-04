https://news.day.az/economy/1172377.html В минтруда Азербайджана появились новые структуры
В минтруда Азербайджана появились новые структуры
Соответствующими приказами министра труда и социальной защиты населения Азербайджана учреждены Бакинский территориальный участок №1 Государственного фонда социальной защиты и Бакинский территориальный центр занятости № 1 Государственной службы занятости при министерстве.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство, Бакинский территориальный участок №1 Фонда сформирован на базе Сабаильского и Ясамальского районных участков, а Бакинский территориальный центр занятости № 1 - на базе Сабаильского и Ясамальского районных центров занятости.
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