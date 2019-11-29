На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, доходы и расходы консолидированного бюджета на 2020 год, как и в представленном проекте, предусмотрены соответственно на уровне 27,552 миллиарда манатов и 29,488 миллиарда манатов

Сумма социальных расходов в следующем году составит 10,642 миллиарда манатов, что на 2,874 миллиарда манатов или на 37 процентов больше, чем в текущем году.

На пленарном заседании вопросы, поднятые депутатами в связи с бюджетом, были изучены министерством финансов, на них были даны соответствующие ответы.

После обсуждений госбюджет был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что сегодня повестка дня заседания парламента включает в себя проекты законов "О прожиточном минимуме на 2020 год", "О пределе критерия нуждаемости на 2020 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2020 год", "О государственном бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", а также сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на следующий год и другие вопросы.