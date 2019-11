За полгода мобильное приложение Umico завоевало сердца азербайджанских покупателей.

Сегодня сервисом активно пользуются более 400 000 клиентов, к Umico подключено более 1000 партнеров, среди которых крупнейшие ритейл-компании Азербайджана - Bravo, Azercell, Optimal, World Telecom, Alma Store, Mi Home, Go Sport, Flo, Ideal, Sabina, Istikbal, Dogtaş, Madame Coco, Decoria, Vapiano, Pasha Holidays, Respublika Diaqnostika Mərkəzi, Bona Dea, PAŞA Sığorta Bakı, Ştutqart и многие другие. Покупая в партнерах Umico с использованием мобильного приложения или пластиковой карточки, каждый покупатель получает кэшбэк, то есть возврат части покупки бонусами на свою карточку Umico. Накопленные бонусы можно тратить на новые покупки во всей сети партнеров Umico.

Но это еще не все! Сегодня Umico объявляет о начале новой, одной из самых масштабных лотерей за историю страны. Кампания под названием Umico Bingo будет проводиться с 29 ноября 2019 года по 26 января 2020 года. За 56 дней в лотерее будет разыграно... 660 призов и суперприз - внедорожник Jeep.

Среди призов подарочные сертификаты от более 30 ведущих компаний Азербайджана: супермаркеты Bravo, Grandmart, Belaruski, Balli, заправки Ag Oil, рестораны Domino`s Pizza, Anadolu, Chio Chio San, Günaydın, Rodizio, кинотеатры Park Cinema, магазины косметики и парфюмерии Ideal, Sabina, Yves Rocher, салон красоты Face Up Beauty Academy, магазины товаров для дома Decoria, Madame Coco, Evimiz, магазины одежды и обуви ZARA, GAP, ALDO, Stradivarius, BERSHKA, MASSIMO DUTTI, Penti, FLO, Pazolini, US Polo, Faik Sönmez, Gerry Weber, Ramsey, магазины украшений Pandora, магазины товаров для спорта Go Sport, автоцентры Ştutqart, образовательные курсы World Language Centre и Ders Evi, отель Marxal.

Также разыгрывается разнообразная бытовая техника: электрочайники, тостеры, блендеры, миксеры, микроволновые печи, мультиварки, кофеварки, кухонные комбайны, соковыжималки, фены и электробритвы, пылесосы, утюги, вентиляторы, вытяжки, стиральные и посудомоечные машины, швейные машины, телевизоры и домашние кинотеатры.

Безусловно, не обошлось и без суперсовременных гаджетов. Среди призов лотереи смартфоны iPhone, Samsung, умные часы Samsung Galaxy Watch, беспроводные колонки и другие гаджеты.

Как начать играть и выигрывать? Очень просто!

Лотерея доступна только в мобильном приложении, поэтому сначала скачайте приложение Umico в App Store или Google Play, зарегистрируйтесь и начинайте делать покупки с кэшбэком у партнеров Umico. Каждая покупка от 10 манатов в период с 29 ноября 2019 года по 24 января 2020 года - это ваш шанс выиграть один из ценных призов. Причем, чем выше стоимость покупки, тем больше шансов в розыгрыше приза вы получите, так как количество шансов кратно полным 10 манатам в одном чеке. Так, если покупка стоит 12 манатов - вы получите 1 шанс в розыгрыше одного приза, а если покупка стоит 58 манатов - уже 5 шансов. Одна покупка дает право на участие в розыгрыше одного приза. Призы вы выбираете сами. Для участия в розыгрыше достаточно выбрать понравившийся приз и зарегистрировать покупку в розыгрыше в один клик.

Если вы полностью оплатите покупку уже накопленными ранее бонусами Umico и затем зарегистрируете ее в розыгрыше приза - ваши шансы удвоятся.

А как же выиграть суперприз? Для этого делайте покупки с Umico от 100 манатов и регистрируйте их в розыгрышах ежедневных призов. Все такие покупки, которые вы зарегистрируете в Umico Bingo, участвуют в розыгрыше автомобиля Jeep. Аналогично при оплате покупки бонусами шансы удвоятся.

Первый день розыгрышей стартует 1 декабря. Ежедневно с 11.00 до 22.00 мы будем узнавать имена счастливых победителей прямо в приложении.

Розыгрыш суперприза будет проведен на самом веселом и шумном празднике Umico Bingo в Gənclik Mall 26 января 2020 года.

Более подробная информация на сайте bingo.umico.az и по телефону горячей линии Umico 915. Бинго! Вы в игре!