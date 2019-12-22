Кабинет министров Азербайджана на днях обнулил пошлины на импорт некоторых видов продукции, в первую очередь, сырья. Этот шаг - важнейшее решение, которое жизненно необходимо для азербайджанского бизнеса, потому что таким образом предприятия смогут нарастить объемы производства. Если учесть, что Азербайджан импортирует большую часть сырья в целом ряде отраслей, то можно уверенно говорить о том, что политика замещения импорта и стимулирования местного производства, которая проводится под руководством Президента Ильхама Алиева, в 2020 году выйдет на качественно новый уровень.

Кабинет министров Азербайджана изменил некоторые пошлины на импорт и экспорт товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В первую очередь, с 15 процентов до нуля была снижена пошлина на импорт сырья и материалов, используемых во внутреннем производстве.

Этому решению предшествовал серьезный анализ: был проведен мониторинг 500 азербайджанских предприятий, крупнейших импортеров сырья, и определен список таких видов сырья, которые не используются в местном производстве и не будут использоваться в ближайшем будущем.



По итогам анализа было определено, что больше всего в Азербайджан ввозится сырья, необходимого в производстве металлургической, химической, резиновой, пластмассовой и продовольственной продукции. К слову, импорт в Азербайджан готовых изделий по этим отраслям растет из года в год. То есть, следует обратить внимание на то, что спрос на продукцию из этих сфер промышленности в Азербайджане стабильно высокий: импорт товаров растет, а местный бизнес, стремясь расширить производство и составить конкуренцию зарубежным производителям, ввозит все больше сырья.



Разумеется, чем сырье дороже, тем дороже будет конечный продукт, сделанный в Азербайджане. И это не только снижает для местного бизнеса возможность конкурировать на внешних рынках, но и ставит вопрос о конкурентоспособности местной продукции даже на внутреннем, азербайджанском рынке. И именно для того, чтобы переломить этот тренд, необходимо, в том числе, снижать или даже обнулять пошлины на необходимые местному производителю виды сырья. Что и было сделано.

Если местный производитель будет обеспечен дешевым сырьем, то будет снижена себестоимость конечной продукции. В результате стимулируются продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках, бизнес получает дополнительный доход, который можно инвестировать в дальнейшее расширение производства. Расширение производства означает новые рабочие места, рост занятости, повышение благосостояния граждан, работающих в этой сфере. Наконец, это решение повлияет на уменьшение импорта некоторых продуктов в страну, и, наоборот - росту экспорта, что обеспечит дополнительный приток иностранной валюты в страну.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что развитие частного предпринимательства, особенно ненефтяных отраслей реального сектора экономики - это один из приоритетов проводимой в стране политики. За последние годы была проделана огромная работа по диверсификации экономики Азербайджана, существенно выросла доля ненефтяной продукции в ВВП страны.



Благодаря реформам главы государства существенно улучшился деловой климат, и в результате в отчете "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан, поднявшись на 32 ступени, занял 25-е место. Все это - очевидные и выдающиеся достижения успешной экономической политики Президента Ильхама Алиева. И государство в очередной раз показывает, что делало, делает и продолжит делать все для создания максимально комфортных условий местным производителям. Упрощение процедур регистрации бизнеса, налоговые реформы, почти полностью электронный документооборот, а теперь и нулевые пошлины на импорт сырья для интенсификации производства. Все это - идеальные условия, которые может предложить даже не каждая развитая страна. Предпринимателям же остается только пользоваться этими выгодными условиями на благо Азербайджана и граждан нашей страны.



Э. Ибрагимов