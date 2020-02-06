Сегодня в Азербайджане для предпринимателей созданы широкие возможности, но наряду с этим на них возложены соответствующие требования, одним из которых является вклад в развитие регионов.

Об этом сказал Trend профессор, доктор Университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов, передает Day.Az.

По словам политолога, при содействии предпринимателей, в частности инвестиций в регионы, в будущем эти самые регионы должны перейти на самообеспечение, что означает сокращение зависимости от дотаций из бюджета Азербайджана: "К счастью, в последние годы количество таких городов и районов увеличивается. Если я не ошибаюсь, в настоящее время более 30 районов уже имеют потенциал для перехода на самообеспечение".

Эксперт отметил, что в Азербайджане, как впрочем, и в других странах бывшего Советского союза, предприниматели сталкиваются с рядом проблем, в частности, это вмешательство в их деятельность чиновников разного ранга и специализации. И в этом контексте последнее выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева можно считать важнейшим месседжем, адресованным исполнительной власти и обществу в целом.

Профессор считает, что реформы, проводимые по инициативе главы государства, подразумевают оздоровление экономики, а вмешательство некоторых чиновников в деятельность предпринимателей может негативно влиять на диверсификацию азербайджанской экономики: "Ожидания от частного предпринимательства подразумевает развитие новых видов деятельности, в первую очередь, в промышленной сфере, а также то, что эта промышленность будет развиваться не только в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в других регионах страны. Это станет возможным лишь в том случае, если предпринимателям не будут мешать и они смогут самостоятельно и активно проводить свою деятельность".

Несмотря на то, что сегодня в Азербайджане для развития предпринимательства созданы всевозможные условия, однако, по его мнению, многое зависит и от самих граждан, от их ответственности и инициативы: "По этому поводу Президент Азербайджана ясно сформулировал для предпринимателей ориентиры и задачи. Нужно просто проявить гражданскую инициативу и сообщать в соответствующие органы о незаконных действиях нечистоплотных чиновников. Иными словами, в Азербайджане созданы всевозможные благоприятные условия для развития деятельности предпринимателей".

Ровшан Ибрагимов также отметил, что кроме дешевых и доступных кредитов и возможности выхода на другие рынки, для развития предпринимательства важно налаженное партнерство между государственными и частными, в данном случае, предпринимательскими, структурами. По его словам, это безусловно повысит предпринимательскую активность и, самое главное, прозрачность.