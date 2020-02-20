Проект меморандума о сотрудничестве между польским портом Гданьск и Бакинским портом в Аляте уже готов и, вероятно, будет подписан в этом году, сказал Trend заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Институциональные контакты между нашими портами были установлены в 2019 году. Правления обоих портов должны определить масштабы сотрудничества на этом начальном этапе и в будущем", - сказал он.

Пшидач отметил, что Польша претерпела значительные изменения в данной отрасли и готова обмениваться опытом в области развития инфраструктуры, транспорта и логистики, а также соответствующего законодательства.

"Планы относительно проекта развития порта в Аляте, а также возможность создания там зоны свободной торговли и превращение ее в транспортный узел открывают перспективы для нашего сотрудничества", - сказал замминистра.

Он отметил, что Польша поддерживает амбициозные и дальновидные планы создания мультимодальных транспортных коридоров из Азии в Европу через Южный Кавказ и в Польшу.

"Польша готова сотрудничать с Азербайджаном в развитии транзитных коридоров Европа-Азия. Польские и азербайджанские железнодорожные структуры сотрудничают напрямую. Институциональные контакты между нашими портами уже установлены", - отметил Пшидач.

Замминистра считает, что потенциал развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в области транспорта и логистики высок, особенно за счет транспортных маршрутов между Европой, Южным Кавказом и Азией, соединяющих два континента через железные дороги, порты и интермодальные терминалы.

"Мы создали рабочую подгруппу по перевозкам при двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мы готовы поделиться опытом и ноу-хау в области развития инфраструктуры", - добавил Пшидач.