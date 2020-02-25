Число пользователей подключенных и активно пользующихся 4/4.5G сетью Nar - всегда предоставляющего своим пользователям качественные услуги сети, превысило 1 миллион. За последний год, благодаря установке более 1000 базовых станций с технологией LTE/LTE-A в Баку и регионах, количество пользователей 4G Nar увеличилось в целом в два раза.

Мобильный оператор всегда уделял особое внимание улучшению качества сети не только в столице, но и в регионах. Так, в результате проведения работ по совершенствованию, в сравнении с предыдущим годом, наблюдается увеличение числа 4G пользователей в разных регионах на 101%. Милионным абонентом подключенным к 4G сети стал именно житель региона - Мушфиг Бабаев из Огузского района. Главный Исполнительный директор Nar - Гуннар Панке, встретил милионного 4G абонента в главном офисе Nar и вручил ему в качестве подарка смартфон последней модели.

"Распространение качественной и высокоскоростной LTE/LTE-A сети является одним из основных направлений нашего клиентонаправленного бизнес подхода. Будучи самым молодым мобильным оператором, мы празднуем очень важное достижение. Так, количество абонентов пользующихся нашей 4G сетью превысило 1 миллион. Это значит, что каждый второй абонент Nar является активным пользователем 4G. Нас радует, что пользователи выбирают Nar не только благодаря удобным и выгодным продуктам, но и из-за качественной сети", - заявил Гуннар Панке.

На увеличение количества 4G абонентов Nar повлияла установка новых базовых станций, пакеты и тарифы предлагаемые мобильным оператором, а также повышение пенетрации 4G смартфонов на рынок. Nar уже обеспечил 54 региональных центра 4G сетью, что в свою очередь увеличило географический диапазон действия сети на 76%. На данный момент 4G сеть Nar охватывает 93,2% населения страны.

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar") начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. В данный момент диапазон действия сети "Nar" охватывает 97,9% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.