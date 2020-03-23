Группа компаний Yeni Hayat выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Группа компаний Yeni Hayat, поддерживая рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева по демонстрации социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, а также для помощи экономике страны выделила 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Таким образом Группа компаний Yeni Hayat объявляет о своей солидарности с азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в целях предотвращения распространения инфекции во всех жилых комплексах и коммерческих объектах Группы компаний Yeni Hayat были проведены своевременные профилактические и дезинфекционные работы против коронавируса.

Кроме того, в рамках мер по оперативному соблюдению рекомендаций и распоряжений правительства страны в этом направлении, весь персонал жилых, бизнес и коммерческих объектов Группы компаний Yeni Hayat был обеспечен специальными медицинскими масками и перчатками. Все точки регистраций и приемов в подъездах зданий и бизнес-центра (ресепшн), наряду с ежедневными дезинфекционными мерами обеспечены антисептическими растворами.