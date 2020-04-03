В Азербайджане значительно увеличился объем депозитов в манатах

Общий объем депозитов в Азербайджане на конец февраля 2020 года составил 24,93 миллиарда манатов, что на 11,3 процента больше показателя на конец февраля прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана.

Объем депозитов нефинансовых организаций увеличился на 14,9 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,54 миллиарда манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то и здесь наблюдается рост, на 5,8 процента - до 8,69 миллиарда манатов.

По итогам февраля 2020 года, депозиты в иностранной валюте составили 15,1 миллиарда манатов, увеличившись на 3,8 процента относительно аналогичного показателя прошлого года.

Также наблюдается значительный рост вкладов в национальной валюте, которые увеличились на 25,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, достигнув 9,81 миллиарда манатов.