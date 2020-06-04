В Азербайджане предпринимателям оказаны консультационные услуги

В Центре развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Хачмазе при Министерстве экономики организованы индивидуальные консультационные услуги для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства на тему "корпоративное право",

Об этом сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана.

Согласно данным, субъектам МСБ были предоставлены консультационные услуги по предпринимательскому праву, правовым основам трудоустройства, электронному заявлению о создании Общества с ограниченной ответственностью (ООО) и переходу от частного предпринимательства к ООО.

"В рамках консультационных услуг по сельскому хозяйству (растениеводству), проводимых в хозяйствах предпринимателей, МСБ получили советы профессиональных экспертов по таким вопросам, как развитие плодородия почвы во фруктовых садах, внедрение современных систем посева и орошения для высокой урожайности, использование удобрений", - отмечается в информации.

Отметим, что Центр развития МСБ, действующий в Хачмазском "Доме МСБ", подготовил бизнес-планы с участием 29 микро-, малых и средних субъектов предпринимательства, организовал 17 тренингов по 7 темам: эффективное деловое общение, корпоративное право, маркетинг, продажа, социальные проекты и другим.

При Центре развития МСБ также функционирует Центр бизнес-инкубации, в который привлечены 28 предпринимателей.

Напомним, что Хачмазский "Дом МСБ" с 7 февраля оказывает услуги предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе.

В нем функционируют 25 "окон", в 15 из которых услуги предпринимателям оказывают государственные органы, в 10 - частные структуры.

Здесь также есть конференц-зал и платежные терминалы различных банков.